Présentation

Trivabble est un jeu libre et gratuit de Scrabble en réseau. Il fonctionne sur tablette, sur ordinateur classique et bientôt sur téléphone. Pas besoin d'installer quoi que ce soit, ça marche tout seul !

Le principe est simple : vous vous donnez rendez-rous avec votre adversaire — ou vos adversaires — l'un-e de vous donne son numéro de partie aux autres, et vous voilà devant un plateau de jeu qui n'attend qu'à être utilisé.

L'intérêt ? Vous pouvez jouer avec des ami-e-s, ou votre famille alors que vous habitez loin.

Vous avez commencé une partie mais vous ne pouvez pas la finir, vous voudriez la reprendre plus tard ? Pas de problème, vous pouvez revenir une semaine plus tard, votre partie vous attendra sagement.

Votre (vos) adversaire(s) ne vi(ven)t pas au même moment que vous ? Vous pouvez jouer à des moments différents sans problème, vous n'êtes pas obligé-e-s de vous connecter en même temps. (attention cependant, la fonction de chat ne fonctionne pas dans cette configuration).

Attention, peinture fraîche

Le jeu est encore en test, il contient quelques bogues. N'hésitez pas à me les communiquer si vous en remarquez. Bien souvent, si vous rencontrez une anomalie, recharger la page suffit à retrouver un jeu jouable.

Les lettres et le plateau sont fournis. Le reste, c'est vous qui voyez !

Cela vous surprendra peut-être, mais Trivabble n'a en fait aucune connaissance des règles du Scrabble. Il ne sais donc pas compter les points et tout le monde peut jouer, piocher, bouger et remettre des pièces dans le sac à n'importe quel moment, exactement comme avec un vrai plateau et des vraies pièces. En contre-partie, cela vous laisse libre de jouer de la manière que vous le souhaitez et de compter comme bon vous semble. Les scores sont affichés, mais c'est à vous de les indiquer.

Assez de blabla, je veux y jouer !

D'accord, dans ce cas je vous invite à consulter la page Jouer